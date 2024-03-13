В центре Улан-Удэ ликвидировали котельную торгового центра

«Колорит» подключили к сетям ТГК-14

Котельную интерьер-центра «Колорит» по улице Гражданской в Улан-Удэ подключили к центральному отоплению. Это уже седьмой объект, который перевели на центральное или альтернативное отопление. Об этом сообщает комитет городского хозяйства (КГХ) мэрии города.

Планомерная работа по закрытию котельных в городе, которые загрязняют атмосферный воздух, ведётся по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Она проходит в рамках программы «Чистый воздух».

- Оборудование в котельной «Колорита» применялось заводское. Но, тем не менее, это уже прошлый век, - отметил Александр Тюрюханов, первый заместитель председателя КГХ. - Система очистки газов не усовершенствованная, и поэтому мы все этим дышали. Решение было непростое. Три года мы к этому шли. Надо отдать должное индивидуальному предпринимателю Владимиру Хомякову и председателю совета директоров ПАО «ТГК-14» Константину Люльчеву потому, что схема подключения была сложной. В итоге проект был разработан и объект подключили к центральному отоплению в рамках техприсоединения. Призываю всех индивидуальных предпринимателей переходить на другие виды топлива. Это может быть газ, электроэнергия или централизованное теплоснабжение.