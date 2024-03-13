За сутки в Бурятии поймали 29 пьяных водителей

Об этом сообщили в Госавтоинспекции



За прошедшие сутки, 12 марта, на дорогах Бурятии зарегистрировано 25 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП с пострадавшими людьми не произошло, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Инспекторы ДПС за сутки выявили 335 нарушений ПДД.



В том числе задержаны 29 водителей с признаками опьянения. Из них 7 человек попались на повторной езде в состоянии опьянения, теперь их ждёт уголовное преследование.



