Об этом сообщили в Госавтоинспекции
За прошедшие сутки, 12 марта, на дорогах Бурятии зарегистрировано 25 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП с пострадавшими людьми не произошло, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Инспекторы ДПС за сутки выявили 335 нарушений ПДД.
В том числе задержаны 29 водителей с признаками опьянения. Из них 7 человек попались на повторной езде в состоянии опьянения, теперь их ждёт уголовное преследование.
За сутки в Бурятии поймали 29 пьяных водителей
Общество, Фото:
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