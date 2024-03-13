Желающие могут заключить контракт на срок от одного года
Управление Росгвардии по Бурятии проводит ограниченный набор граждан на военную службу по контракту.
Желающие могут заключить контракт на срок от одного года для прохождения военной службы в подразделениях Росгвардии на территориях новых регионов Российской Федерации.
При заключении контракта предусмотрены единовременные денежные выплаты в размере: федерального уровня - 195 тысяч рублей и регионального – 200 тысяч.
Основные требования к кандидатам:
• возраст от 18 до 50 лет;
• годные к прохождению военной службы или годные с незначительными ограничениями.
Льготы и гарантии:
• денежное довольствие от 220 тысяч рублей в месяц;
• полный социальный пакет;
• дополнительные выплаты при непосредственном участии в активной фазе боевых действий.
По вопросам военной службы следует обратиться в территориальное управление Росгвардии по адресу: Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 67. Консультацию можно получить по телефонам: 8(3012) 37-94-51, 37-91-72.
Росгвардия приглашает жителей Бурятии на военную службу по контракту
Общество, Фото:
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