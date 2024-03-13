В Бурятии детсадовцам напомнили о дорожной безопасности

Общество, Фото: Госавтоинспекция Бурятии

Ребята стали героями увлекательной сказки



В детском саду «Алёнушка» посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии прошло занятие по безопасному поведению на дороге. Занятие для малышей прошло в игровой форме, где по сценарию дети стали участниками сказочного представления.



- Герои сказки учили детсадовцев правильно и безопасно переходить дорогу, повторили значение дорожных знаков и сигналов светофора. Юные участники дорожного движения демонстрировали свои знания и навыки в области дорожной грамотности, - сообщили в Госавтоинспекции по Бурятии.



В завершение мероприятия детям подарили светоотражающие элементы.

