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Прямой авиарейс между Улан-Удэ и Казанью запустят в мае

Прямой авиарейс между Улан-Удэ и Казанью запустят в мае
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пассажиры из Бурятии смогут не только посетить Татарстан, но и использовать аэропорт Казани как хаб

Авиасообщение между Улан-Удэ и Казанью откроется 4 мая. Полёты будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines дважды в неделю - по вторникам и субботам. Время в пути составит 5-5,5 часов.

Рейс будет субсидированным, билеты по льготному тарифу уже в продаже.

- Приемлемая стоимость авиабилетов достигнута за счёт субсидирования из федерального бюджета и бюджетов Бурятии и Татарстана. На сегодняшний день в рамках постановления №1242 в нашей республике софинансируется семь направлений и на эти цели выделено около 30 млн рублей. Хотелось бы отметить, что мы и дальше будем участвовать в этой программе. Она позволяет реализовать те задачи, которые перед нами ставит президент России, в частности по повышению транспортной доступности. Ведь жители Бурятии не только смогут посетить Республику Татарстан, познакомиться с обычаями и культурой региона, но и использовать аэропорт Казань как пункт для пересадки по другим направлениям, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Пассажиры из Бурятии смогут не только посетить Татарстан, но и использовать аэропорт Казани как хаб для пересадки в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу, Минеральные Воды, Грозный, Владикавказ, Калининград, Худжанд и Бишкек. Расписание рейсов составлено так, чтобы пересадки могли удобно совершать пассажиры из Бурятии, а также туристы, отправляющиеся на Байкал из европейской части России.

- Для Бурятии и Татарстана запуск прямого рейса – знаменательное событие, это не просто этнотуры, это воздушные мосты дружбы между территориями, между регионами, между нашими народами. Нам есть что показать и чему поучиться друг у друга. Уверена туристам из Бурятии будет интересно познакомиться со столицей Татарстана – Казанью, Древним Болгаром, островом-градом Свияжском, музеем-заповедником Елабуги, самобытной культурой татар и народов Поволжья. И, конечно, вкуснейшей татарской кухней с элешем и эчпочмаком, вяленым гусем и конской сыровяленой колбасой казылык, губадией и чак-чаком,- отметила председатель Региональной национально-культурной автономии татар в Бурятии Сажида Баталова. 
авиаперевозки аэропорт Казань

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