13 марта

Популярное

«Кардиодесант» работал в отдалённом районе Бурятии

«Кардиодесант» работал в отдалённом районе Бурятии
Общество,  Фото:РКБ им. Н.А. Семашко
За три дня врачи осмотрели 133 пациента

С 4 по 7 марта в Баунтовском районе Бурятии работал «кардиодесант». Врачам республиканской клинической больницы имени Семашко пришлось преодолеть почти 600 км, чтобы приблизить квалифицированную помощь жителям этого отдалённого района. Местные жители с благодарностью встретили специалистов.

- Мне уже почти 70 лет, с каждым годом все труднее даётся долгая дорога до Улан-Удэ, ведь это 11 часов по не самой лучшей дороге. А сейчас мне удалось дома и с комфортом пройти консультацию кардиолога. К счастью, у меня все хорошо, - поделилась одна из пациенток.

В течение трёх дней кардиологи Вячеслав Жигдоржиев и Светлана Покацкая осмотрели 133 пациента. По словам врача, все они стабильны, никому не потребовались дополнительные исследования или госпитализация. Врач ультразвуковой диагностики Янжима Номинова выполнила 93 УЗИ-исследования, сообщили в РКБ им. Семашко.

Выезд состоялся в рамках проекта «100 добрых дел РКБ» в преддверии столетнего юбилея больницы.
врачи кардиология медицинская помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии семейная пара отметила 50-летие совместной жизни
В Бурятии семейная пара отметила 50-летие совместной жизни
Общество, 13.03.2024
Анатолий и Ольга вырастили четверых детей 
На солонцах в нацпарке в Бурятии питаются не только лоси
На солонцах в нацпарке в Бурятии питаются не только лоси
Общество, 13.03.2024
Полакомиться солью приходят также зайцы, белки и медведи
Улан-удэнцы могут бесплатно сдать использованные батарейки
Улан-удэнцы могут бесплатно сдать использованные батарейки
Общество, 13.03.2024
В городе есть места бесплатного сбора опасных отходов 
Минтранс выдал свидетельство на перевозку по маршруту Улан-Удэ - Шабур
Минтранс выдал свидетельство на перевозку по маршруту Улан-Удэ - Шабур
Общество, 13.03.2024
У перевозчика заканчивался срок действия свидетельства 
В Бурятии детсадовцам напомнили о дорожной безопасности
В Бурятии детсадовцам напомнили о дорожной безопасности
Общество, 13.03.2024
Ребята стали героями увлекательной сказки 
«Кардиодесант» работал в отдалённом районе Бурятии
«Кардиодесант» работал в отдалённом районе Бурятии
Общество, 13.03.2024
За три дня врачи осмотрели 133 пациента
На одной из улиц Улан-Удэ до утра перекрыли движение
На одной из улиц Улан-Удэ до утра перекрыли движение
Общество, 13.03.2024
Идёт ремонт на сетях водоотведения
Живую изгородь в центре Улан-Удэ превратили в пеньки
Живую изгородь в центре Улан-Удэ превратили в пеньки
Общество, 13.03.2024
Жителей улицы Борсоева шокировала недавняя обрезка кустарников 
В Улан-Удэ готовят к открытию новый детский сад
В Улан-Удэ готовят к открытию новый детский сад
Общество, 13.03.2024

Он разгрузит район Мясокомбината

Циклон принесёт в Бурятию снег и сильный ветер
Циклон принесёт в Бурятию снег и сильный ветер
Общество, 13.03.2024
Порывы ветра будут достигать 20 м/с

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^