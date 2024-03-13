Лесной спецназ Бурятии пополнился молодыми специалистами

Общество, Фото: Забайкальская база авиаохраны лесов

30 сотрудников успешно прошли обучение и получили свидетельства



Лесной спецназ Бурятии пополнился молодыми специалистами



Подготовка по программе профессионального обучения «Десантник-пожарный» завершилась на Забайкальской базе авиационной охраны лесов. Как сообщили в пресс-службе учреждения, финалом обучения стали воздушные тренировки.



Первый этап тренировки – спуски с вышки-тренажёра. Для начала инструкторы внимательно проверяют экипировку, крепления и оборудование, а также проводят инструктаж для новобранцев. В руках шнур и спусковое устройство, а под ногами 12 метров высоты. Десантники-пожарные аккуратно спускаются вниз, контролируя скорость спуска при помощи спусковых устройств, отрабатывая все движения до автоматизма. Сотрудникам предстояло освоить две спусковые системы – СУ-Р и новые КС-К/2. Только после тренажёра обучающихся допускают к спускам с вертолёта.



Перед вылетом вертолёта инструкторы вновь проверяют всю экипировку десантников, а также напоминают о технике безопасности и знакомят с летательным аппаратом. Затем вертолёт взлетает и зависает в воздухе. Самые первые спуски десантники совершили с 10 метров, а затем постепенно увеличили до 40. Инструкторы внимательно следят за малейшими движениями новобранцев.



- В прошлом году я отработал только пожароопасный сезон. Позже мне предложили работать на постоянной основе. Спускаться с вертолёта было совсем не страшно, наоборот, даже дух захватывает. В следующем году планирую отучиться на парашютиста-пожарного. Мне нравится эта работа – мы защищаем лес от огня и постоянно находимся на природе, - поделился десантник-пожарный Сосново-Озёрского авиаотделения Забайкальской базы авиационной охраны лесов Константин Шихалев.



Полученные знания пригодятся специалистам в работе по тушению лесных пожаров. По результатам экзаменов и воздушных тренировок все 30 сотрудников успешно прошли обучение и получили свидетельства.



