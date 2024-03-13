Его порывы достигнут 16 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 13 марта, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах он усилится до 14 м/с, днём по юго-западу и югу до 16 м/с. Днём тепло +4,+9, местами -1,-6.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Днём 4-6 градусов тепла.
В Бурятии усилится ветер
Общество, Фото:
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Общество, 13.03.2024
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