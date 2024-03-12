В Бурятии открыли почту с услугами МФЦ









Первое почтовое отделение в Бурятии, где помимо почтовых услуг будет оказываться практически весь перечень услуг МФЦ после капитального ремонта, 12 марта открыл Алексей Цыденов в селе Десятниково.- У нас в Бурятии есть почтовые отделения, которые стояли на грани закрытия в связи с тем, что у них небольшой объем работы, следовательно, была низкая заработная плата у работников почты. Чтобы не допустить закрытия почты, чтобы повысить заработную плату сотрудников, реализуем проект вместе с Многофункциональным центром, где на базе обновлённой почты оказываются дополнительно государственные и муниципальные услуги. В итоге работники почты получают зарплаты, и как почтовые служащие, и как сотрудники МФЦ, – сообщил глава Бурятии.Это единственный подобный проект в России. Теперь жители Десятниково и соседнего села Бурнашево, а это более 500 человек, могут воспользоваться услугами связи и МФЦ в режиме «одного окна» и им не придётся лишний раз ездить в районный центр для оформления необходимых документов, сообщили в администрации Тарбагатайского района.Управление «Почты России» безвозмездно предоставило помещение, обеспечило рабочие места доступом в интернет, телефонной связью, мебелью и сейфами. Кроме этого организована доставка документов в филиал МФЦ, а также выдача их жителям. В рамках федеральной программы в отделении проведён ремонт. Для организации рабочих мест в отделениях почты из республиканского бюджета выделено более 18 млн руб. На эти средства будет выплачиваться заработная плата для специалиста приёма. Также закуплены оргтехника, канцелярские товары и другие расходные материалы. Дополнительным бонусом в отделении организован уголок здоровья.- От имени всех жителей благодарю Алексея Самбуевича за проделанную работу, благодаря которой у нас в районе появилось первое не только в республике, но и в России почтовое отделение, в котором будут оказывать услуги МФЦ, - поблагодарил врио главы Тарбагатайского района Николай Коновалов.Всего по республике в рамках соглашения будет открыто еще 32 таких отделения. Проект помогает «приблизить» МФЦ к населению, а также сохранить рабочие ставки в отделениях Почты России.