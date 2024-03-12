Супругов Поповых торжественно поздравили
8 марта в Закаменском районе Бурятии с 50-летием совместной жизни поздравили супругов Поповых Виктора Филипповича и Александру Ивановну. Они воспитали детей, помогают растить внуков, правнуков.
На мероприятии прозвучали поздравления от заместителя главы по социальному развитию Сэсэгмы Намдаковой, представителей отдела по работе с общественными объединениями Бориса Осодоева и Григория Гомбоева, начальника Закаменского отдела ЗАГС Анны Доржиевой, а также прозвучало музыкальное поздравление от Ольги Ананьевой.
- Пожелаем нашим «золотым» юбилярам долголетия, крепкого здоровья, внимания родных и близких! – сообщили в управление ЗАГС Бурятии.
В Бурятии семейная пара отметила 50-летие совместной жизни
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