Праздничные гуляния пройдут в парке «Юбилейный»
13 марта в парке «Юбилейный» пройдёт концерт «Крымская весна», посвящённый 10-летней годовщине воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие начнётся в 16:00 (возрастное ограничение 0+).
Свои лучшие творческие композиции исполнят солисты Центра культуры и досуга города Улан-Удэ - Заслуженный артист РБ Валико Гаспарян, Ирина Шагдурова, Сергей Плотников, Анна Комолова, вокально-эстрадная группа «Лаккитон», городской духовой оркестр, вокальная группа «Девчата» Дома культуры им. А. П. Вагжанова, образцовый хореографический ансамбль «Цветики» ДШИ №6.
В парке организуют праздничные фотозоны, будет работать выставка художественных работ детских школ искусств города, а народный фольклорный ансамбль «Тоонто» проведёт мастер-класс по игре в кости «Шагай наадан», сообщает администрация города.
В парке Улан-Удэ отметят 10-летие «Крымской весны»
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