В Улан-Удэ на выборах отметят Масленицу

16 марта во всех школах Советского района Улан-Удэ, где будут работать избирательные участки по выборам президента России, пройдут творческие фестивали «Масленица идёт, за собой весну ведёт!» (возрастное ограничение 0+).
Горожан ждут интересные конкурсы, игры, мастер-классы, ярмарки, красочные номера и многое другое, сообщили в мэрии.
Фестиваль «Масленица идёт, за собой весну ведёт!» - возможность для всех желающих познакомиться с традициями и обычаями этого праздника, а также провести время вместе, участвуя в мероприятиях.
Представления пройдут по следующим адресам:
Школа №9, ул. Тарбагатайская, 49,
Школа №1, ул. Куйбышева, 40,
Школа №4, ул. Смолина,14,
Лингвистическая гимназия №3, ул. Советская, 43,
Школа №2, ул. Сухэ-Батора, 5,
Гимназия №33, ул. Партизанская, 30,
Школа №44, ул. Новая, 44,
Школа №44, мкрн Заречный, ул. Толстихина, 2Б,
Школа №37, мкрн Аэропорт, 3,
Школа №54, мкрн Солдатский, ул. Талалихина, 62,
Школа №58, ул. Дивизионная, 3 участок, ИНВ 881,
Школа №58, мкрн Вагжанова, ул. Батарейная, 60,
Школа №8, мкрн Заречный, ул. Автотранспортная, 5.