В районе Бурятии открылся новый детский сад на 240 мест

Он обошёлся в 398 млн рублей

Двухэтажное здание детского сада «Колосок» построили в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Оно полностью оборудовано: просторные игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, медицинская комната, пищеблок и прачечная. Также на территории сада есть игровая спортивная площадка, сообщат пресс-служба правительства Бурятии.

«При большой поддержке нашего президента: по национальным проектам, по отдельным и по его прямым поручениям мы строим и детские сады, и школы, и поликлиники и ФАПы - очень много в социальной сфере, - написал в своём телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов. - Действительно радостное событие для наших ребятишек, для наших родителей: такие условия создаются, чтобы наши дети полноценно развивались, чтобы были открыты все пути в жизни. Пусть обязательно у детей, у родителей всё в жизни складывается хорошо»

На строительство детского сада потратили 398 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов по государственной программе «Развитие образования».