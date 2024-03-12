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Город в Бурятии объявит двухмесячник чистоты

Город в Бурятии объявит двухмесячник чистоты
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Он стартует в середине марта

В городе Закаменск объявят весенний двухмесячник по уборке, озеленению и благоустройству.

- В течение двух месяцев все организации и предприятия должны провести мероприятия по уборке и благоустройству прилегающих и закреплённых за ними территорий, - сообщила администрация города.

Каждая пятница во время двухмесячника чистоты будет объявлена «Днём субботника».

Также будут проводиться рейды по частному сектору. Владельцам скота напомнят о правилах содержания домашних и сельскохозяйственных животных.

На улицах и в местах массового пребывания людей установят новые урны. Также приведут в порядок парки, детские, спортивные и игровые площадки.

Центру занятости населения поручено привлечь к работам безработных.

Начнутся работы по озеленению территории города.

Двухмесячник будет длиться с 22 марта по 24 мая.
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