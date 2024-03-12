Город в Бурятии объявит двухмесячник чистоты

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Он стартует в середине марта



В городе Закаменск объявят весенний двухмесячник по уборке, озеленению и благоустройству.



- В течение двух месяцев все организации и предприятия должны провести мероприятия по уборке и благоустройству прилегающих и закреплённых за ними территорий, - сообщила администрация города.



Каждая пятница во время двухмесячника чистоты будет объявлена «Днём субботника».



Также будут проводиться рейды по частному сектору. Владельцам скота напомнят о правилах содержания домашних и сельскохозяйственных животных.



На улицах и в местах массового пребывания людей установят новые урны. Также приведут в порядок парки, детские, спортивные и игровые площадки.



Центру занятости населения поручено привлечь к работам безработных.



Начнутся работы по озеленению территории города.



Двухмесячник будет длиться с 22 марта по 24 мая.

