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Одноглазый леопард из Иркутской зоогалереи отметил день рождения

Одноглазый леопард из Иркутской зоогалереи отметил день рождения
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Вырасти ему помогли собаки

Леопард Мао, живущий в Иркутской зоогалерее, празднует двухлетие. Он родился 12 марта 2022 года.

- Поздравляем нашего не очень обычного мальчика и желаем ему долгой и весёлой жизни. Благодаря братьям-сибам он вырос активным и общительным, - рассказали сотрудники зоопарка.

Мао слеп на один глаз. Несмотря на это, он много двигается, с удовольствием бегает и играет в меру своих физических возможностей. Научился даже неплохо прыгать и сейчас запрыгивает на возвышенности, почти не промахиваясь.

- Учитывая слепоту на один глаз и все вытекающие из этого последствия, такие шаги в развитии можно считать достижением, - отметили в зоогалерее.

Как сообщал «Байкал-Daily», леопарда выкармливала собака по кличке Мира. В тот период у неё родились щенки, которые приняли в «семью» леопардёнка. Собаки и хищник дружно живут в одном вольере.
дикие животные зоопарк

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