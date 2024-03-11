В Бурятии определили чемпионов по зимнему автоспринту

Соревнования проходили в пять этапов в семи классах



В Бурятии подошёл к концу чемпионат зимних любительских автосоревнований «Ралли Спринт 2024». Последний пятый этап этого года состоялся 9 марта.



Как сообщает спортивно-технический клуб «Сибирь», по итогам всех этапов призёрами зимнего чемпионата стали



«1 класс»

Чемпион в классе «передний привод, не шип» -Степанов Максим, автомобиль Honda Torneo, стартовый номер 111;

Серебряный призёр в классе «передний привод, не шип» - Фролов Дмитрий, автомобиль Honda Fit, стартовый номер 113;

Бронзовый призёр в классе «передний привод, не шип» - Шелковников Роман, автомобиль Honda Integra, стартовый номер 120.



«2 класс»

Чемпион в классе «передний привод, шип» - Степанов Максим, автомобиль Honda Torneo, стартовый номер 222;

Серебряный призёр в классе «передний привод, шип» - Шелковников Роман, автомобиль Honda Integra, стартовый номер 220;

Бронзовый призёр в классе «передний привод, шип» - Пыльцын Алексей, автомобиль Honda Сivic, стартовый номер 205.



«3 класс»

Чемпион в классе «задний привод, не шип» - Туркин Александр, автомобиль «Иж Фабула», стартовый номер 350;

Серебряный призёр в классе «задний привод, не шип» - Филиппов Александр, автомобиль «ВАЗ 2104», стартовый номер 314;

Бронзовый призёр в классе «задний привод, не шип» - Цыдыпова Мария, автомобиль Toyota Mark II, стартовый номер 312.



«4 класс»

Чемпион в классе «задний привод, шип» - Беляков Алексей, автомобиль Toyota АЕ85, стартовый номер 421;

Серебряный призёр в классе «задний привод, шип» - Цыдыпов Виктор, автомобиль «Москвич 412»;

Бронзовый призёр в классе «задний привод, шип» - Туркина Екатерина, автомобиль «Иж Ода», стартовый номер 413.



«5 класс»

Чемпион в классе «полный привод, не шип» - Малыгин Илья, автомобиль Subaru Leone, стартовый номер 513;

Серебряный призёр в классе «полный привод, не шип» - Шабунина Надежда, автомобиль Subaru Forester, стартовый номер 503;

Бронзовый призёр в классе «полный привод, не шип» - Торгашин Глеб, автомобиль Subaru Impreza, стартовый номер 507.



«6 класс»

Чемпион в классе «полный привод, шип» - Малыгин Илья, автомобиль Subaru Leone, стартовый номер 611;

Серебряный призёр в классе «полный привод, шип» - Янковский Владимир, автомобиль Subaru Impreza, стартовый номер 603;

Бронзовый призёр в классе «полный привод, шип» - Эмигенов Евгений, автомобиль Mitsubishi mirage, стартовый номер 616.



«7 класс»

Чемпион в классе «Супер шип» - Щербаков Сергей, автомобиль Toyota Celica;

Серебряный призёр в классе «Супер шип» - Родинский Алексей, автомобиль Subaru Legacy;

Бронзовый призёр в классе «Супер шип» - Малыгин Иван, автомобиль Subaru Impreza.

