В городе состоится конкурс ТОСов
На 50 избирательных участках столицы Бурятии пройдёт конкурс «Лучшая выставка-ярмарка ТОС». 57 территориальных общественных самоуправлений Улан-Удэ с 15 по 17 марта устроят для горожан выставку-ярмарку поделок ручной работы: картин, вязанных и швейных изделий, макраме, мыла, цветов из изолона, светильников, кукол и т.д.
- На выставках-ярмарках будут представлены поделки, которые своими руками делают наши тосовцы, – рассказал Баир Цыбенов, начальник управления по развитию гражданских инициатив администрации г. Улан-Удэ.
Победителей конкурса ждут дипломы и денежные премии до 30 тысяч рублей, которые они смогут использовать для обучения участников ТОС или направить на развитие своих территорий. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
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ТОСы Улан-Удэ проведут ярмарки на избирательных участках
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