За награды сражались спортсмены 15-16 лет
10 марта в Чите завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей 2008-2009 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов из Бурятии, Якутии, Забайкальского, Хабаровского, Камчатского и Приморского краёв, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей.
Сборная команда Бурятии завоевала 6 медалей. Победителем соревнований стал Александр Б. (Кижингинская ДЮСШ, тренер Цыбиков Б.В.). Серебряные награды выиграли Егор Е. (СШОР №11, тренер Бадмаев Ц.Ц.), Никита В. (Северобайкальская ДЮСШ, тренер Вешкурцев О.Д.) и Илья З. (Селенгинская ДЮСШ, тренер Плесовский Е.В.). «Бронза» у Арьи Дондокова (РСШОР, тренер Цыренов У.Д.) и Антона М. (СШОР №11, тренер Бадмаев Ц.Ц.). Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Боксёры Бурятии везут домой 6 медалей первенства ДФО
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