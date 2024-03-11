11 марта

10 марта

Популярное

Большинство улан-удэнцев считают, что иметь высшее образование престижно

Большинство улан-удэнцев считают, что иметь высшее образование престижно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщины чаще соглашаются с таким утверждением, чем мужчины

2 из 3 жителей столицы Бурятии уверены, что иметь высшее образование в современном мире - это престижно. Об этом сообщает SuperJob со ссылкой на собственный опрос.

67% жителей Улан-Удэ считают, что иметь высшее образование сегодня престижно. Женщины чаще соглашаются с таким утверждением, чем мужчины (69 и 65% соответственно). Количество горожан, уверенных в престиже высшего образования, растёт с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных. Больше всего же сторонников этой точки зрения – среди тех, кто закончил вуз (70% против 64% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений).

Что же такое «хорошее образование», по мнению представителей экономически активного населения? Большинство респондентов (51%) считает, что хорошим образованием можно назвать то, что формирует ключевые профессиональные компетенции. 35% отмечают первостепенность формирования умения самостоятельно учиться, добывать знания. 8% считают, что гарантией хорошего образования является обучение в престижном вузе.

вузы высшее образование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Байкальские спасатели потренировались на горе Черского
Байкальские спасатели потренировались на горе Черского
Общество, 11.03.2024
Они отработали действия по спасению туристов в горах
Большинство улан-удэнцев считают, что иметь высшее образование престижно
Большинство улан-удэнцев считают, что иметь высшее образование престижно
Общество, 11.03.2024
Женщины чаще соглашаются с таким утверждением, чем мужчины
«Кайф»: Телеведущий Михаил Кожухов отдохнул на Байкале
«Кайф»: Телеведущий Михаил Кожухов отдохнул на Байкале
Общество, 11.03.2024
Известный путешественник рассказал о прелестях Бурятии 
В середине марта на Бурятию обрушится снег
В середине марта на Бурятию обрушится снег
Общество, 11.03.2024
Синоптики дали прогноз на ближайшую неделю
В Бурятию приедет агитпоезд Минобороны России
В Бурятию приедет агитпоезд Минобороны России
Общество, 11.03.2024
Поезд проедет по всему Дальнему Востоку
В Бурятии СОБР Росгвардии «Барс» отметил годовщину образования
В Бурятии СОБР Росгвардии «Барс» отметил годовщину образования
Общество, 11.03.2024
Специальный отряд быстрого реагирования сформирован 31 год назад 
В Бурятии наледные воды вышли на дорогу
В Бурятии наледные воды вышли на дорогу
Общество, 11.03.2024
Движение пока не ограничивают
В Кяхтинском районе Бурятии прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения
В Кяхтинском районе Бурятии прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения
Общество, 11.03.2024
Запланирован комплекс мероприятий, направленных на снижение аварийности
Бурятский оперный театр готовит премьеру оперы «Борис Годунов»
Бурятский оперный театр готовит премьеру оперы «Борис Годунов»
Общество, 11.03.2024
Театр получил грант в 13 миллионов рублей  

Жители Бурятии раскупают авиабилеты в Сочи
Жители Бурятии раскупают авиабилеты в Сочи
Общество, 11.03.2024
До начала полётов ещё более двух месяцев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^