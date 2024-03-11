Женщины чаще соглашаются с таким утверждением, чем мужчины
2 из 3 жителей столицы Бурятии уверены, что иметь высшее образование в современном мире - это престижно. Об этом сообщает SuperJob со ссылкой на собственный опрос.
67% жителей Улан-Удэ считают, что иметь высшее образование сегодня престижно. Женщины чаще соглашаются с таким утверждением, чем мужчины (69 и 65% соответственно). Количество горожан, уверенных в престиже высшего образования, растёт с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных. Больше всего же сторонников этой точки зрения – среди тех, кто закончил вуз (70% против 64% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений).
Что же такое «хорошее образование», по мнению представителей экономически активного населения? Большинство респондентов (51%) считает, что хорошим образованием можно назвать то, что формирует ключевые профессиональные компетенции. 35% отмечают первостепенность формирования умения самостоятельно учиться, добывать знания. 8% считают, что гарантией хорошего образования является обучение в престижном вузе.
Большинство улан-удэнцев считают, что иметь высшее образование престижно
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они отработали действия по спасению туристов в горах
Женщины чаще соглашаются с таким утверждением, чем мужчины
Известный путешественник рассказал о прелестях Бурятии
Синоптики дали прогноз на ближайшую неделю
Поезд проедет по всему Дальнему Востоку
Это спектакль «о поиске своего места в мире»
На это потратят 5,8 млрд рублей
Специальный отряд быстрого реагирования сформирован 31 год назад
Движение пока не ограничивают
Запланирован комплекс мероприятий, направленных на снижение аварийности
Волонтёры получили 150 метров ткани
Её организовал Роспотребнадзор
Об этом сообщила её юрист
Театр получил грант в 13 миллионов рублей
До начала полётов ещё более двух месяцев