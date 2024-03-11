Большинство улан-удэнцев считают, что иметь высшее образование престижно

Женщины чаще соглашаются с таким утверждением, чем мужчины



2 из 3 жителей столицы Бурятии уверены, что иметь высшее образование в современном мире - это престижно. Об этом сообщает SuperJob со ссылкой на собственный опрос.



67% жителей Улан-Удэ считают, что иметь высшее образование сегодня престижно. Женщины чаще соглашаются с таким утверждением, чем мужчины (69 и 65% соответственно). Количество горожан, уверенных в престиже высшего образования, растёт с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных. Больше всего же сторонников этой точки зрения – среди тех, кто закончил вуз (70% против 64% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений).



Что же такое «хорошее образование», по мнению представителей экономически активного населения? Большинство респондентов (51%) считает, что хорошим образованием можно назвать то, что формирует ключевые профессиональные компетенции. 35% отмечают первостепенность формирования умения самостоятельно учиться, добывать знания. 8% считают, что гарантией хорошего образования является обучение в престижном вузе.



