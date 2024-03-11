Турнир проходил в Якутии
С 7 по 9 марта в якутском городе Мирный прошли всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Кубок Алроса». Общий призовой фонд турнира составил 2 миллиона 800 тысяч рублей. За него боролись 152 спортсмена из 11 регионов России. Соревнования в дисциплинах «классический лук» и «блочный лук» проводили в двух возрастных категориях: дети до 17 лет и взрослые.
Участие в турнире приняли спортсмены Бурятии. Лучницы республики завоевали три медали. Сэсэг Доржиева выиграла «золото» в бесприцельном классе. Кира Батуева завоевала личное «серебро» в стрельбе из блочного лука. Также она вместе с Ксенией Содбоевой и Эрженой Эрдынеевой выиграли второе место в командных соревнованиях у женщин.
Лучницы Бурятии «настреляли» три награды всероссийских соревнований
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