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«Кайф»: Телеведущий Михаил Кожухов отдохнул на Байкале

«Кайф»: Телеведущий Михаил Кожухов отдохнул на Байкале
Общество,  Фото:со страницы Михаила Кожухова
Известный путешественник рассказал о прелестях Бурятии

Путешественник, телеведущий, автор передачи «В поисках приключений» (возрастное ограничение 12 +) Михаил Кожухов отдохнул на Байкале. Своё путешествие он начал с острова Ольхон, а затем отправился в Бурятию.

В республике Кожухов побывал не только на озере, но и погостил у старообрядцев. Семейские удивили его кухней и уникальными нарядами.

«Кайф зимнего Байкала в том (лично мне его легендарный прозрачный лёд тоже очень нравится, конечно), что ты, пересекая «море», получаешь невероятный коктейль: сначала Иркутск с Ольхоном, а потом ещё и Усть-Баргузин с Кюхельбеккерами, всю Бурятию с шаманами и буддизмом. И ставишь жирную точку в деревне староверов, где сметана, в которой стоит ложка, пирожки с черёмухой, костюмы, песни, говор, гостеприимство через край», - написал Михаил Кожухов на своей странице в соцсети.






В комментариях он поделился, что до этого много раз бывал на Байкале, но всегда летом, а зимой отдохнул здесь впервые. Полученные эмоции Кожухов, по его словам, попытался «упаковать покомпактнее и увезти с собой, чтобы хватило на подольше».




 

В 2011 году Михаил Кожухов посещал Бурятию во время съёмок своей программы «В поисках приключений». Тот выпуск был полностью посвящён республике. Ведущий посетил святые места в нескольких районах, рассказал о «Ночи ёхора», побывал на милане у малыша в Заиграевском районе, молился богине Янжиме в Баргузинском районе, посетил обряд баргузинских шаманов, тянул невод с байкальскими рыбаками…

Спустя пять лет Михаил Кожухов опубликовал фотографию, на которой облачён в бурятский дэгэл. Национальную одежду ему подарили жители Бурятии во время путешествия. В таком облачении Кожухов рассказал, как готовит «янтарный» пирог.

Байкал туризм путешественники

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