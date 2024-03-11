Он распахнёт двери для всех желающих этой осенью
7 марта в городе Северобайкальск, на севере Бурятии состоялось торжественное открытие нового крытого хоккейного корта. В рамках мероприятия хоккеисты города провели показательный матч. Также им вручили сертификаты для приобретения спортивного инвентаря.
- По проекту здесь проведён значительный объём земляных работ, вывезено более 2 тыс. кубометров грунта, залито более 100 кубометров бетона для обустройства монолитного фундамента и балок для монтажа металлических конструкций кровли общей массой 70 тонн и размерами 60 на 33 метра. К корту подведены все необходимые инженерные коммуникации, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.
По информации мэрии Северобайкальска, в связи с продолжением работ по второму этапу строительства, в настоящее время корт будет работать только для проведения тренировок хоккеистов, а также проведения спортивных товарищеских встреч. С осени этого года корт распахнёт свои двери для всех желающих покататься на коньках.
В Северобайкальске прошло открытие хоккейного корта
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В городе состоится конкурс ТОСов
За награды сражались спортсмены 15-16 лет
Медпункт оснастят современным оборудованием и техникой
Турнир проходил в Якутии
Он распахнёт двери для всех желающих этой осенью
В рамках открытия прошла матчевая встреча по самбо
Страны заключили соглашение о воздушном сообщении
Он стал третьим в республике, которому присвоено это почётное звание
Билигма Ринчинова приглашает исполнить свой гражданский долг
Соревнования проводились в Якутии
Специалисты дождутся наступления благоприятных погодных условий
Спортсмены завоевали три награды
Республика стала первой в общекомандном зачёте
Спортсмены «блеснули» на международном турнире
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований монголо-казахских охотников