В Бурятии СОБР Росгвардии «Барс» отметил годовщину образования

















10 марта 1993 года в Бурятии для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооружёнными группировками был сформирован специальный отряд быстрого реагирования.- За эти годы на счету специального отряда быстрого реагирования «Барс» успешные спецоперации на территории Бурятии и соседних регионов, на Северном Кавказе. Сотрудники сил специального назначения участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождают заложников, обеспечивают силовую поддержку оперативно-розыскных и иных мероприятий, связанных с выполнением задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе управления.Начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Сергей Гатилов поздравил командование, личный состав и ветеранов специального отряда быстрого реагирования, поблагодарив за достойную службу и профессионализм.Отличившимся при исполнении служебного долга сотрудникам спецподразделения, в том числе в ходе проведения специальной военной операции, были вручены государственные и ведомственные награды, грамоты и благодарности.В прошлом году сотрудники спецподразделения СОБР «Барс» территориального управления Росгвардии более 50 раз привлекались к проведению специальных операций, в результате которых задержаны более 60 подозреваемых в совершении преступлений, из незаконного оборота изъято четыре единицы автомототранспорта, более 70 единиц электронных носителей информации, представляющих оперативный интерес, а также денежных средств на сумму более 300 тысяч рублей.В ходе выполнения боевых задач специальной военной операции бойцы СОБР выполняют специальные мероприятия, в том числе адресные проверки, задерживая граждан по подозрению в пособничестве ВСУ, выявляя тайники (схроны) с различного вида оружием.