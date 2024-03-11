11 марта

10 марта

Популярное

В Бурятии СОБР Росгвардии «Барс» отметил годовщину образования

В Бурятии СОБР Росгвардии «Барс» отметил годовщину образования
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Специальный отряд быстрого реагирования сформирован 31 год назад

10 марта 1993 года в Бурятии для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооружёнными группировками был сформирован специальный отряд быстрого реагирования.

- За эти годы на счету специального отряда быстрого реагирования «Барс» успешные спецоперации на территории Бурятии и соседних регионов, на Северном Кавказе. Сотрудники сил специального назначения участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождают заложников, обеспечивают силовую поддержку оперативно-розыскных и иных мероприятий, связанных с выполнением задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе управления.


Начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Сергей Гатилов поздравил командование, личный состав и ветеранов специального отряда быстрого реагирования, поблагодарив за достойную службу и профессионализм.

Отличившимся при исполнении служебного долга сотрудникам спецподразделения, в том числе в ходе проведения специальной военной операции, были вручены государственные и ведомственные награды, грамоты и благодарности.



В прошлом году сотрудники спецподразделения СОБР «Барс» территориального управления Росгвардии более 50 раз привлекались к проведению специальных операций, в результате которых задержаны более 60 подозреваемых в совершении преступлений, из незаконного оборота изъято четыре единицы автомототранспорта, более 70 единиц электронных носителей информации, представляющих оперативный интерес, а также денежных средств на сумму более 300 тысяч рублей.

В ходе выполнения боевых задач специальной военной операции бойцы СОБР выполняют специальные мероприятия, в том числе адресные проверки, задерживая граждан по подозрению в пособничестве ВСУ, выявляя тайники (схроны) с различного вида оружием.

Росгвардия СОБР

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии наледные воды вышли на дорогу
В Бурятии наледные воды вышли на дорогу
Общество, 11.03.2024
Движение пока не ограничивают
В Кяхтинском районе Бурятии прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения
В Кяхтинском районе Бурятии прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения
Общество, 11.03.2024
Запланирован комплекс мероприятий, направленных на снижение аварийности
Бурятский оперный театр готовит премьеру оперы «Борис Годунов»
Бурятский оперный театр готовит премьеру оперы «Борис Годунов»
Общество, 11.03.2024
Театр получил грант в 13 миллионов рублей  

Жители Бурятии раскупают авиабилеты в Сочи
Жители Бурятии раскупают авиабилеты в Сочи
Общество, 11.03.2024
До начала полётов ещё более двух месяцев
В Бурятии жители села купили для бойцов СВО УАЗ «Хантер»
В Бурятии жители села купили для бойцов СВО УАЗ «Хантер»
Общество, 11.03.2024
Односельчане собрали деньги в кратчайшие сроки
МЧС предупреждают жителей Бурятии об опасности сосулек
МЧС предупреждают жителей Бурятии об опасности сосулек
Общество, 11.03.2024
Специалисты советуют не останавливаться при подозрительном шуме с крыш
+4 градуса пообещали в Бурятии
+4 градуса пообещали в Бурятии
Общество, 11.03.2024
Осадки обойдут республику стороной
Популярная в Бурятии гора Мамай станет платной
Популярная в Бурятии гора Мамай станет платной
Общество, 10.03.2024
Её хотят превратить в природный парк

«Рада за женщин»: Бурятский омбудсмен прокомментировала решение Путина о помиловании 52 заключённых
«Рада за женщин»: Бурятский омбудсмен прокомментировала решение Путина о помиловании 52 заключённых
Общество, 10.03.2024
Юлия Жамбалова заявила, что это возможность начать жизнь с новой страницы
На гигантский молитвенный барабан для бурятского дацана собрали почти 400 тысяч
На гигантский молитвенный барабан для бурятского дацана собрали почти 400 тысяч
Общество, 10.03.2024
Однако при его изготовлении могут возникнуть непредвиденные расходы
Автомобилисты мусорят и устраивают опасные гонки Байкале
Автомобилисты мусорят и устраивают опасные гонки Байкале
Общество, 10.03.2024
Они рассекают по Малому Морю на огромной скорости

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^