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В Бурятии наледные воды вышли на дорогу

В Бурятии наледные воды вышли на дорогу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Движение пока не ограничивают

В Джидинском районе Бурятии наледные воды вышли на участок региональной автодороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск. Произошло это на 135 км дороги вблизи села Бургалтай, предупредили в группе «Джида-инфо 24/7».

Отмечается, что наледные воды вышли на поверхность слоем 3 см и шириной 1 метр.

Ограничение движения пока не требуется.

Накануне вечером рабочие расчистили отводную канаву – для пропуска воды. Эта отводная канава проходит через водопропускную трубу под дорогой.

Также запланирована отсыпка земляного вала вдоль дороги.

Как сообщал «Байкал-Daily», также наледными водами топит пригородный посёлок Николаевский в Тарбагатайском районе. Накануне сообщалось об 11 подтопленных участках в ДНТ «Берёзка».
наледные воды дороги

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