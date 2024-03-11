Движение пока не ограничивают
В Джидинском районе Бурятии наледные воды вышли на участок региональной автодороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск. Произошло это на 135 км дороги вблизи села Бургалтай, предупредили в группе «Джида-инфо 24/7».
Отмечается, что наледные воды вышли на поверхность слоем 3 см и шириной 1 метр.
Ограничение движения пока не требуется.
Накануне вечером рабочие расчистили отводную канаву – для пропуска воды. Эта отводная канава проходит через водопропускную трубу под дорогой.
Также запланирована отсыпка земляного вала вдоль дороги.
Как сообщал «Байкал-Daily», также наледными водами топит пригородный посёлок Николаевский в Тарбагатайском районе. Накануне сообщалось об 11 подтопленных участках в ДНТ «Берёзка».
В Бурятии наледные воды вышли на дорогу
Общество, Фото:
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