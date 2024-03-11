Волонтёры получили 150 метров ткани
В Усть-Баргузине лесники направили волонтёрам 150 метров ткани для плетения маскировочных сетей.
- Мы на себе ощутили, какой это трудоёмкий процесс - плетение сетей. Ранее нашими сотрудниками была организована работа по их изготовлению. Сегодня мы снабдили волонтёров специальным материалом, - рассказал первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.
В агентстве лесного хозяйства уточнили, что в спецоперации участвуют пять лесников из Бурятии.
В Бурятии лесники направили волонтёрам ткань для маскировочных сетей
Общество, Фото:
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