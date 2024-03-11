Её организовал Роспотребнадзор
11 марта управление Роспотребнадзора по Бурятии запустило горячую линию по вопросам защиты прав потребителей в судебном порядке. Горячая линия будет работать до 22 марта.
Обратиться можно по телефонам:
8 (3012) 37-15-30 - отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора
8 (3012) 37-90-29 - Консультационный центр для потребителей
Письменные обращения граждан принимаются управлением по адресу: 670013, Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б. Направить обращение в электронном виде, а также узнать подробную информацию о порядке и приёме обращений граждан, можно на сайте ведомства.
В Бурятии стартовала горячая линия по защите прав потребителей в суде
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