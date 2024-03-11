+4 градуса пообещали в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Осадки обойдут республику стороной



В понедельник, 11 марта, в Бурятии вновь обещают плюсовую температуру. Днём по республике – от -1 до +4 и лишь местами – от -4 до -9 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с с порывами до 12 м/с.



Снег обойдёт стороной и Улан-Удэ. В дневное время в столице – от +1 до +3 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

