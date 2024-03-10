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«Рада за женщин»: Бурятский омбудсмен прокомментировала решение Путина о помиловании 52 заключённых

«Рада за женщин»: Бурятский омбудсмен прокомментировала решение Путина о помиловании 52 заключённых
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Юлия Жамбалова заявила, что это возможность начать жизнь с новой страницы

Недавно президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 женщин-заключённых. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
 
- При принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности. Прежде всего, помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные и те, чьи родственники участвуют в специальной военной операции, – отмечается в сообщении.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, комментируя это решение на своей официальной странице во «ВКонтакте», пояснила, что помилование – внесудебная процедура.

- Она означает смягчение участи конкретного осуждённого лица. По сути, это прощение. 52 человеческие судьбы, 52 возможности начать жизнь с новой страницы, – подчеркнула омбудсмен. – Решение о помиловании – большая ответственность. Такие решения всегда принимаются после тщательного анализа всех обстоятельств. Это всегда доверие и надежда на то, что человек изменился и больше не совершит злых и дурных поступков.

Жамбалова отметила, что как член региональной комиссии по вопросам помилования рада за женщин. «Хорошее начало для Года семьи!», – добавила уполномоченный. 
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