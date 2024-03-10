«Рада за женщин»: Бурятский омбудсмен прокомментировала решение Путина о помиловании 52 заключённых



Недавно президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 женщин-заключённых. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.



- При принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности. Прежде всего, помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные и те, чьи родственники участвуют в специальной военной операции, – отмечается в сообщении.



Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, комментируя это решение на своей официальной странице во «ВКонтакте», пояснила, что помилование – внесудебная процедура.



- Она означает смягчение участи конкретного осуждённого лица. По сути, это прощение. 52 человеческие судьбы, 52 возможности начать жизнь с новой страницы, – подчеркнула омбудсмен. – Решение о помиловании – большая ответственность. Такие решения всегда принимаются после тщательного анализа всех обстоятельств. Это всегда доверие и надежда на то, что человек изменился и больше не совершит злых и дурных поступков.



Жамбалова отметила, что как член региональной комиссии по вопросам помилования рада за женщин. «Хорошее начало для Года семьи!», – добавила уполномоченный.

