В селе Бурятии продолжается борьба с наледными водами

В селе Комсомольское в Еравнинском районе продолжают бороться с наледными водами. Там ведутся работы по очистке русла реки Погромка, сообщает «Еравна-инфо.24/7».Как отметили в единой дежурно-диспетчерской службе района, поток талых вод уходит по выработанному руслу в низину, к югу от села. Местные предприятия предоставили сельскому поселению вспомогательную технику.

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