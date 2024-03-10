В селе Бурятии продолжается борьба с наледными водами

Там вовсю расчищают русло реки
В селе Комсомольское в Еравнинском районе продолжают бороться с наледными водами. Там ведутся работы по очистке русла реки Погромка, сообщает «Еравна-инфо.24/7».
Как отметили в единой дежурно-диспетчерской службе района, поток талых вод уходит по выработанному руслу в низину, к югу от села. Местные предприятия предоставили сельскому поселению вспомогательную технику.
Ранее в Комсомольском из-за наледных вод ввели
режим повышенной готовности. В начале недели там подтопило территорию сельского дома культуры на улице Советская и двор жилого дома на улице Восточная. Подполье залило грунтовыми водами.
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Там вовсю расчищают русло реки
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