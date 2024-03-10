Лидер российских буддистов рассказал о чудесной силе мантр



Председатель Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев написал в своём telegram-канале пост о мантрах. Сила каждой из них заключается в способности защитить человека от опасности, пояснил глава БТСР.



- Видимые и невидимые существа, обладая даже сильным умом, не способны понять смысл кода мантр, чтобы нанести вред, – отметил Хамбо Лама. – Поэтому мантра поможет рассечь невежество, порождающее болезни, и вывести сознание человека из Сансары.



При зажигании огня в лампадке лидер российских буддистов посоветовал читать «Ом вани вара суха». «Тогда горящая лампадка будет выпускать благородный свет», – пояснил он.



Ранее председатель Сангхи Ранее председатель Сангхи обратил внимание на ситуацию с монгольским языком. Он заявил в Telegram: в соседнем государстве сетуют, что вывески в Улан-Баторе на 80% состоят из английских слов.



- Тогда как 25 лет назад они на 40% были ещё на монгольском, – подчеркнул глава БТСР. – Таким образом, монгольский язык в столице страны отторгается от народа и теряет свою надобность и ценность. Учитывая такую ситуацию, нам нужно опять защищать и развивать его.