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В Бурятии пообещали плюсовую температуру

В Бурятии пообещали плюсовую температуру
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республику наконец-то пришла весна

В ближайшие дни в Бурятии воцарится тепло. В некоторых районах в дневное время даже обещают плюсовую температуру – до 7 градусов выше нуля, хотя ночами ещё сохранится «минус». Такой прогноз погоды дали в Бурятском гидрометцентре.

В воскресенье, 10 марта, по республике преимущественно без осадков и от -2 до +3, на севере – от -2 до -7, а на юге и юго-западе – до +7°С. Ветер западный и северо-западный, 4-9 м/с с порывами до 12 м/с.

Ночью 11 марта столбик термометра будет колебаться от -13 до -18, местами – от -23 до -28 градусов. Днём ожидается от -1 до +4 и лишь кое-где – от -4 до -9°С. На юго-западе и по Прибайкалью возможен снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. 
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