В Бурятии 112 человек подхватили коронавирус и 32 – корь



В Бурятстате рассказали об эпидемиологической обстановке в республике в начале 2024 года. В январе в регионе зарегистрировали 26 400 случаев различных инфекционных и паразитарных заболеваний – на 13,4% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.



В Бурятстате рассказали об эпидемиологической обстановке в республике в начале 2024 года. В январе в регионе зарегистрировали 26 400 случаев различных инфекционных и паразитарных заболеваний – на 13,4% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

Кроме того, отступать продолжили туберкулёз (снижение на 63%), сифилис (60%), острые кишечные инфекции (26,4%) и ВИЧ (4,9%).



Однако жителей республики стали чаще поражать сальмонеллёз (71,4%), внебольничная пневмония (30,8%), гонорея (10%), грипп (6%) и вирусные гепатиты (19,2 %), в том числе – В (22,2 %) и С (17,6 %).





А ещё Бурятию захватили коклюш и корь. Первым в январе заболели 32 человека, включая одного взрослого. Корь обнаружили у троих (из них – двое взрослых).



За первый месяц нового года 123 человека подверглись нападению животных и 96 при этом пострадали от собак. Жертвами псов стали 14 детей до 14 лет и четыре подростка от 15-ти до 17-ти.



Большинство подхвативших инфекционные болезни (67,6%) – несовершеннолетние. У 72% обнаружили острые кишечные, у 68,5% – инфекции верхних дыхательных путей, у 58,3% – сальмонеллёзные, у 50,6% – внебольничную пневмонию и у 19,6% – COVID-19. Вирусными гепатитами дети и подростки не страдают.



За это время снизилась заболеваемость инфекциями, передающимися воздушно-капельным путём, в частности – COVID-19 (на 86,3%), ветрянкой (на 34%) и ОРВИ (на 11,8%). Тем не менее, коронавирус подхватили 112 жителей республики.