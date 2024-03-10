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Жители Бурятии устроили бегство в Москву и Питер

Жители Бурятии устроили бегство в Москву и Питер
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они рвутся на запад России

В ушедшем 2023 году – с января по декабрь включительно – миграционная убыль в Бурятии составила 1460 человек. Приехавших в республику было меньше (38 380), чем тех, кто покинул её (39 840), рассказали в Бурятстате.

Из этих 38 380 большинство – 20 910 – зарегистрировались по новому месту жительства, 7850 поселились в регионе на время и 9620 вернулись на малую родину после временного отсутствия.
 
Люди переезжали в основном из одного муниципального образования республики в другое (25 725). Самые популярные – Северобайкальск и пригородные Иволгинский и Тарбагатайский районы. Остальные в основном теряют жителей. Чаще всего бегут из Еравнинского, Кижингинского, Северо-Байкальского, Баунтовского и Муйского. Из тех, что приравнены крайнему северу, уехали 756 человек.

В другие субъекты РФ за год перебрались 1532. Как правило, проживавшие в Бурятии стремились в Центральный федеральный округ (612), включая Подмосковье (310) и Москву (245). Ещё 517 отправились в Сибирь, в том числе – в Красноярский край (344) и Новосибирскую область (173). Наши земляки рвутся и на юг страны (278), в частности – в Краснодарский край (212), а также регионы Северо-Западного федерального округа (359), включая Ленинградскую область (133) и Санкт-Петербург (187).

В Бурятию направляются преимущественно из других дальневосточных регионов. Население республики в 2023-ем пополнялось за счёт соседнего Забайкалья (679) и Амурской области (60).

Кроме того, в республику прибыло 1645 иностранцев, а покинули её 1573. Охотнее всего к нам ехали из Узбекистана (122 человека), Таджикистана (60) и Азербайджана (55). Наибольшая доля в оттоке населения РБ пришлась на уроженцев Киргизии (150) и Армении (28).
миграция населения Бурятстат

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