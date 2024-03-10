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Глава Бурятии рассказал о возможных сферах сотрудничества с Мьянмой

Глава Бурятии рассказал о возможных сферах сотрудничества с Мьянмой
Общество,  Фото:telegram-канал А. Цыденова

Это туризм, образование и сельское хозяйство

В Бурятии работает посол Республики Союз Мьянма в Российской Федерации Тит Линн Оун. Об этом сообщил в своём telegram-канале глава РБ Алексей Цыденов.

- В программе у господина посла – знакомство с нашей промышленностью, с возможностями в образовательной и туристической сферах Бурятии, – написал Цыденов. – Межгосударственные отношения между Россией и Мьянмой сегодня находятся на очень высоком уровне и продолжают развиваться. А с учётом того, что это буддийская страна, взаимовыгодные связи именно с Бурятией наши гости готовы дополнительно развивать.

По словам руководителя региона, на встрече с послом он обсудил возможности обучения студентов из Мьянмы в  Бурятии, сотрудничество в области сельского хозяйства и в сфере добывающей промышленности, а также в туризме.

- Рассказали также о том, что готовим II Буддийский форум, который пройдёт этим летом, – отметил Цыденов. – Господин посол ответил, что делегация Мьянмы намерена принять участие в этом важном международном событии.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый буддийский форум состоялся в Улан-Удэ в августе 2023 года (возрастное ограничение – 0+). Второй запланировали на август 2024-го (0+). Подготовка к нему уже идёт полным ходом.

В начале ноября 2022-го российский туорператор «И-Линь Туризм» анонсировал рейсы из Улан-Удэ, Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Иркутска и Читы в Мьянму. Но не сложилось.
Мьянма туризм студенты сотрудничество

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