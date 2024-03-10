Детские стоматологи в районе Бурятии стали недоступными



- Дозвониться туда с 8:00 невозможно – можно ждать по полчаса, а в очереди будешь 50-ым. Или вообще просто играет музыка, – посетовали сельчане. – Куда теперь обращаться, чтобы вылечить зубы ребёнку?



В Гусиноозёрском отделении республиканской стоматологической поликлиники (РСП) долгое ожидание объяснили тем, что на короткий номер звонят все пациенты из столицы Бурятии, улан-удэнского микрорайона Восточный и Селенгинского района, прикреплённые к РСП.



- Запись открывается ежедневно в 8 часов утра. Пациентов с острой болью принимают без неё. На сегодняшний день в отделении работают два детских стоматолога, – заявили в медучреждении.



В середине января жителям Улан-Удэ решили упростить запись к дантистам. Для их удобства у call-центров стоматологий появился единый номер «122». По нему можно узнать всю интересующую информацию о графике работы того или иного учреждения и назначить приём у врача.



Чтобы дозвониться в конкретную стоматологическую поликлинику (СП), нужно набрать три цифры и следовать указаниям голосового меню или же воспользоваться добавочным номером. Для СП № 1 – 9531, СП № 2 – 9532, детской стоматологии – 9533, а республиканской стоматологической поликлиники – 9534. Все звонки, вне зависимости от того, с мобильного они или со стационарного телефона, бесплатные.

В Селенгинском районе возникли сложности с записью к детскому стоматологу. Недавно местные жители заявили в группе «Селенга-инфо. 24/7», что сделать это им предлагают через сайт Госуслуг и по номеру 122.