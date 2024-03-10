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В Улан-Удэ днём до +2 градусов

В Улан-Удэ днём до +2 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По республике переменная облачность

По данным Бурятского гидрометцентра, 10 марта по республике: переменная облачность, ночью местами небольшой снег, по южному берегу Байкала умеренные снегопады, днём преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9, в отдельных районах до 12, ночью по южному берегу Байкала порывы до 15 м/с. Температура ночью -10,-15, местами -20,-25, днём +3,-2, местами по югу и юго-западу до +7, по северу -2,-7.

В Улан-Удэ ночью возможен небольшой снег, днём без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -11,-13, днём 0, +2.
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