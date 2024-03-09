Глава Бурятии: «Семья – это главный источник энергии»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Алексей Цыденов рассказал, что его мотивирует и откуда он берёт энергию для работы



Глава Бурятии рассказал, откуда берёт энергию и мотивацию для работы. Вопрос о том, как он восстанавливается, задали на встрече Алексея Цыденова с молодёжью региона во время съёмки передачи Show Today (возрастное ограничение 12+).



— Вот всегда меня интересовало, у вас очень высокая производительность труда, я вот просто наслышан, все говорят, Алексей Самбуевич реально пашет. А чтобы пахать, нужна энергия. Вы где эту энергию берёте? Как вы вообще восстанавливаетесь? – спросил один из активистов.



- В первую очередь, в семье, конечно. Семья – это главный источник энергии и жизни. Если в семье будут проблемы, работа будет тяжёлой, не сможешь. То есть ты будешь перегорать, у тебя всегда за душой будет негатив, какая-то ерунда. Первый источник энергии – это семья. Второе – это люди. Я получаю от людей отдачу, мотивацию. Это меня мотивирует на работу. Повторюсь, когда приедешь, был пустырь – появилась школа, был овраг – появилась дорога или мост. Ты видишь людей, которым от этого стало лучше, у которых жизнь поменялась, перспективы у людей появились. Это мотивирует. Внутренняя мотивация – это внутренний генератор энергии, - рассказал Алексей Цыденов.



