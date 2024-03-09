Житель Бурятии перевёл аферистам более 5 млн рублей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Часть этих денег удалось заблокировать



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 7 марта стали 570 жителей республики (+55 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 103 млн рублей (+ 16 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.



Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом зачастую используют мессенджеры. Они представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Обманывая граждан, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 5,2 млн рублей.



Так, житель Селенгинского района с целью получения денежного дохода в сети Интернет подключил к своей банковской карте услугу «Инвестиции». Спустя непродолжительное время потерпевшему поступил телефонный звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что необходимо перевести средства на банковский счёт для дальнейшего получения прибыли. Предложение злоумышленника потерпевший выполнил: оформил в одном из банков несколько кредитов на сумму 5,2 млн и перевёл их на счёт мошенника.



Принятыми мерами сотрудниками правоохранительных органов республики и сотрудниками службы безопасности одного из банков удалось заблокировать 2,1 млн рублей, которые мошенник не успел обналичить. На заблокированные средства судом наложен арест, в дальнейшем они будут возвращены потерпевшему.





