В Бурятии планируют купить ледорезную машину

В 2024 году наледные явления регистрировали в населённых пунктах нескольких районов
5 марта глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках рабочей поездки в Заиграевский район выехал в село Старая Брянь, где действует режим «Повышенная готовность» из-за выхода наледных вод от реки Брянка. Сегодня угрозы подтопления дворовых территорий в селе нет, тем не менее, правительство Бурятии рассматривает возможность приобретения специализированной ледорубной техники в следующем году для районов республики.
Первый в этом зимнем сезоне выход наледных вод в селе Старая Брянь зарегистрирован 21 декабря. Силами сельского поселения обустроены дамба высотой 2,5 м. и протяжённостью 40 м., несколько вооотводных каналов, произведено несколько распиловок льда силами индивидуального предпринимателя. Это позволило избежать подтопления расположенных у места выхода наледных вод участков.
– В этом году у нас были очень низкие температуры и мало осадков, русло реки начало перемерзать, что привело к выходу наледных вод. Сегодня ситуация стабилизировалась из-за принятых нами мер. Угрозы подтопления жилых домов нет, – отметил первый заместитель главы Заиграевского района Иван Петров.
- Ситуация в Старой Бряни в этом сезоне не единичная. В 2024 году наледные явления республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций регистрировало и в населённых пунктах Новая Курба и Шабур Заиграевского района и Саган-Нур Мухоршибирского района, - сообщили в правительстве Бурятии.
– Для республики актуальный вопрос, понимаем, что в следующем году тоже будет актуальным. По сути, единственное решение – это постоянная прорезка льда, чтобы дать возможность протоку реки. Специализированной техники нет. Я думаю, что в следующем году мы купим специализированную ледорезную машину, чтобы была возможность делать широкую глубокую прорезь льда. И такая машина у нас будет работать в целом по республике: сегодня – здесь, завтра – там, – прокомментировал глава республики Алексей Цыденов.
В Бурятии планируют купить ледорезную машину
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 09.03.2024
В 2024 году наледные явления регистрировали в населённых пунктах нескольких районов
Общество, 09.03.2024
Местами столбик термометра днём поднимется выше нуля
Масленицу отметят во всех сёлах Тарбагатайского района
Заявки на участие принимаются по 20 марта
Ожидается приезд музыкантов из Белоруссии, Китая и Монголии
В рамках праздника будут организованы несколько конкурсов и соревнований
Он состоится в это воскресенье
Во Фролихинском заказнике засняли самку кабарги
В республике идёт учёт снежного барса
Всероссийский турнир проходит в Оренбурге
Они «нарисовали» в небе две восьмёрки
Объявлены призёры соревнований по женской борьбе среди девушек до 16 лет
Концерты провели в рамках международного культурного обмена
В регионе начато создание навигационной системы, отражающей работу межмуниципального транспорта
Конкурс проходил в Новосибирске