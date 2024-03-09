В Бурятии планируют купить ледорезную машину

Общество, Фото: из архива

В 2024 году наледные явления регистрировали в населённых пунктах нескольких районов



5 марта глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках рабочей поездки в Заиграевский район выехал в село Старая Брянь, где действует режим «Повышенная готовность» из-за выхода наледных вод от реки Брянка. Сегодня угрозы подтопления дворовых территорий в селе нет, тем не менее, правительство Бурятии рассматривает возможность приобретения специализированной ледорубной техники в следующем году для районов республики.



Первый в этом зимнем сезоне выход наледных вод в селе Старая Брянь зарегистрирован 21 декабря. Силами сельского поселения обустроены дамба высотой 2,5 м. и протяжённостью 40 м., несколько вооотводных каналов, произведено несколько распиловок льда силами индивидуального предпринимателя. Это позволило избежать подтопления расположенных у места выхода наледных вод участков.



– В этом году у нас были очень низкие температуры и мало осадков, русло реки начало перемерзать, что привело к выходу наледных вод. Сегодня ситуация стабилизировалась из-за принятых нами мер. Угрозы подтопления жилых домов нет, – отметил первый заместитель главы Заиграевского района Иван Петров.



- Ситуация в Старой Бряни в этом сезоне не единичная. В 2024 году наледные явления республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций регистрировало и в населённых пунктах Новая Курба и Шабур Заиграевского района и Саган-Нур Мухоршибирского района, - сообщили в правительстве Бурятии.



– Для республики актуальный вопрос, понимаем, что в следующем году тоже будет актуальным. По сути, единственное решение – это постоянная прорезка льда, чтобы дать возможность протоку реки. Специализированной техники нет. Я думаю, что в следующем году мы купим специализированную ледорезную машину, чтобы была возможность делать широкую глубокую прорезь льда. И такая машина у нас будет работать в целом по республике: сегодня – здесь, завтра – там, – прокомментировал глава республики Алексей Цыденов.

