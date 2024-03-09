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В Бурятии сохранится тёплая погода

В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местами столбик термометра днём поднимется выше нуля

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 марта по Бурятии ожидается переменная облачность. Днём местами пройдёт небольшой снег. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём от -2 до +3, местами -4 до -9.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём достигнет от 0 до +2.
Бурятия погода прогноз погоды

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