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В Бурятии засняли рогатый «рацион питания» ирбиса

В Бурятии засняли рогатый «рацион питания» ирбиса
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
В республике идёт учёт снежного барса

В Бурятии завершился первый этап экспедиции, в рамках которой группой «Ирбис» Тункинского национального парка проведён учёт снежного барса.

Государственные инспектора Максим Ткачёв, Игорь Смолин, Дмитрий Токуренов и Лопсон Базаров, научный сотрудник отдела науки и экопросвещения обследовали местообитания ирбиса в местностях Аерхан и Бугувек. Здесь они поменяли батареи и флешкарты фотоловушек.

Большой объём фотографий и видео был снят с фоторегистраторов, в настоящее время идёт сортировка материала. Так, на одном из видео запечатлён сибирский козерог. Это большие и сильные животные, которые занесены в Красную книгу Бурятии и Красную книгу России.

- Сибирский козерог является основным рационом питания для снежного барса (ирбиса), который является одним из наиболее редких и малоизученных представителей семейства кошачьих. Сокращение численности одного вида неминуемо приведёт к сокращению численности другого вида, - пояснили в Тункинском нацпарке.

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