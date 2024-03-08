Всероссийский турнир проходит в Оренбурге
С 6 по 9 марта в Оренбурге разыгрывается открытый кубок России по спортивной борьбе среди мастеров ковра. Соревнования посвящены мастеру спорта СССР Юрию Чернову.
Как сообщает администрация Курумканского района, спортсмены Бурятии завоевали четыре медали турнира. Чемпионами кубка стали представители Бурятии: Даши-Доржи Биликтуев и Цыден Галсанов. Тарас Евреев и Вадим Будажапов выиграли бронзовые награды соревнований.
Борцы Бурятии выиграли 4 медали кубка мастеров
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