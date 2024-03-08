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Борцы Бурятии выиграли 4 медали кубка мастеров

Борцы Бурятии выиграли 4 медали кубка мастеров
Общество,  Фото:администрация Курумканского района
Всероссийский турнир проходит в Оренбурге

С 6 по 9 марта в Оренбурге разыгрывается открытый кубок России по спортивной борьбе среди мастеров ковра. Соревнования посвящены мастеру спорта СССР Юрию Чернову.

Как сообщает администрация Курумканского района, спортсмены Бурятии завоевали четыре медали турнира. Чемпионами кубка стали представители Бурятии: Даши-Доржи Биликтуев и Цыден Галсанов. Тарас Евреев и Вадим Будажапов выиграли бронзовые награды соревнований.
Бурятия спорт вольная борьба кубок

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