Объявлены призёры соревнований по женской борьбе среди девушек до 16 лет
В Москве с 5 по 7 марта прошло первенство России по вольной борьбе среди девушек U-15. В соревнованиях приняли участие 317 спортсменок из 50 регионов страны.
Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, спортсменки Бурятии завоевали 3 медали первенства России. В весовой категории до 46 кг победительницей стала Ирина Ц. Спортсменка тренируется в СШОР №10, тренеры: Ойдопова М.Б., Бадмаев Б.Б. Бронзовые медали выиграли Наталья С. в весовой категории до 39 кг (СШОР №10, тренеры Ойдопова М.Б., Бадмаев Б.Б.) и Кристина С. в весовой категории до 58 кг (Баргузинская спортшкола, тренеры Дабаев В.Ю, Гармаев И.Б.).
Также сборная Бурятии завоевала почётное третье общекомандное место.
Иркутской области медали принесли: Саяна С. – «золото» в весовой категории до 54 кг и Софья М. – «серебро» в весовой категории до 66 кг.
Борицы Бурятии завоевали 3 медали первенства России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В регионе начато создание навигационной системы, отражающей работу межмуниципального транспорта
Конкурс проходил в Новосибирске
Республика примет международный конкурс «Эрхим багша» (6+)
До этого он не работал четыре года
Шеф-повара из разных регионов России попробовали продукцию производителей из местного сырья
В республике прошёл вечер, приуроченный к 8 марта
Жительницам города пожелали мира, радости и благополучия
Снег республику обойдёт стороной
Соревнования являются этапом «Рапид Гран-при России»
Стартовала регистрация на рыболовный турнир на озере Шакша
В Улан-Удэ развернётся фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств
В республике состоится региональный этап конкурса
В Забайкалье вновь состоится традиционный чемпионат края по бодибилдингу
Её оборудовали в Бурятском индустриальном техникуме
Список сформирован на основании сведений, предоставленных муниципальными образованиями