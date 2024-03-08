В Бурятии выступил полицейский ансамбль Монголии

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Концерты провели в рамках международного культурного обмена



6 и 7 марта в Улан-Удэ состоялись концерты «Найрамдал» ансамбля «Сулд чуулга» главного управления полиции Монголии. Мероприятия проводились в рамках культурного обмена, договора о дружбе и сотрудничестве между Монголией и Бурятией. В эти дни в республику вместе с ансамблем также прибыл культурный посланник Монголии в России и Китае господин Хурэлбаатар Дамдинсурэн.



Концерты считаются ответными, так как в октябре прошлого года по инициативе главы Бурятии Алексей Цыденова в Улан-Баторе прошёл концерт «Найрамдал» ведущих коллективов республики в рамках 63-х дней дружбы России и Монголии.



Зрителей выступлений ансамбля «Сулд» приветствовал Алексей Цыденов.



- Наши народы связывают вековая дружба, вековая история. В этом году исполняется 85 лет боям и Победе на Халхин-Голе. Это наш общий большой праздник, и мы к нему готовимся. И этот визит, концерт замечательного ансамбля Полицейского управления Монголии – для нас большая радость, большая честь принимать наших друзей. Что бы в мире ни происходило, какие бы вызовы ни бросали нам, самое важное – это дружба, это верность, это вера друг в друга. Когда народы стоят вместе, плечом к плечу, перед любым вызовом – тогда будущее будет светлым. Добро пожаловать в Россию! - заявил глава Бурятии.



Творческий коллектив ансамбля в составе 57 человек включает в себя вокалистов, оркестр, балет и хор. В рамках двухчасовой программы артисты «Сулд» показали лучшие номера из репертуара ансамбля: симфонические сюиты, известные песни на монгольском, русском и бурятском языках, этюды на морин-хуре, монгольские народные, военные и современные танцы.



- Ансамбль «Сулд» монгольской полиции («Цагдаагийн Сулд чуулга») имеет большую творческую историю. Он был основан в 1991 году как официальное музыкальное подразделение Национального полицейского агентства. Его основатель, полковник Пуревджавин Хаянхъярваа, был бывшим начальником военно-музыкальной службы генерального штаба Монгольской народной армии. В его составе неоднократные победители международных конкурсов. Балет ансамбля гордо несёт звание лучших танцоров мира. Духовой оркестр, танцевальная группа и исполнители ансамбля неоднократно становились победителями конкурсов внутри страны и за рубежом. Оперный певец с мировым именем Ариунбаатар Ганбаатар начинал свой творческий путь в этом коллективе, - сообщили в пресс-службе правительства РБ.



