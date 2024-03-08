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В Иркутской области будут отслеживать междугородние автобусы

В Иркутской области будут отслеживать междугородние автобусы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В регионе начато создание навигационной системы, отражающей работу межмуниципального транспорта

Создание региональной навигационной информационной системы, которая будет отражать работу межмуниципального транспорта, начали в Иркутской области. Её задача – контролировать соблюдение расписания движения автобусов, которые доставляют людей из города в город, в небольшие населённые пункты и в загородные садоводства, и представлять актуальную информацию пассажирам. Она будет автоматически поступать на специальный сайт и в мобильное приложение.

– Отслеживание транспорта будет идти через датчик системы ГЛОНАСС. В соответствии с действующим законодательством такими датчиками обязательно должны быть оборудованы автобусы, перевозящие пассажиров, поэтому подключение к региональной навигационной информационной системе не повлечёт дополнительных расходов перевозчиков. Средства на её создание берёт на себя областной бюджет. На это выделен миллион рублей, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Сейчас специалисты подрядной организации вносят в систему информацию обо всех 316 межмуниципальных маршрутах Иркутской области, двух тысячах остановочных пунктов, расписания движения всех автобусов, о 241 работающем перевозчике и их свидетельствах на право работы на маршрутах. В транспортных средствах начата настройка портов передачи данных через Государственную автоматизированную информационную систему (ГЛОНАСС), это позволит автоматически выводить информацию в региональную навигационную информационную систему. Завершить работу и открыть доступ к сайту и к мобильному приложению планируется к концу года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– В министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области периодически поступают жалобы на нарушения расписания, задержки или отмены рейсов. Согласно контрактам, перевозчики не должны допускать таких случаев и выполнять рейсы в любую погоду при любых условиях. Региональная навигационная система позволит узнавать о проблемах в момент их возникновения, а не когда поступят жалобы жителей, и оперативно решать их с перевозчиками, – заявил начальник управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Денис Шуваев.

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