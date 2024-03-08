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Певец из Бурятии стал лауреатом международного конкурса вокалистов

Певец из Бурятии стал лауреатом международного конкурса вокалистов
Общество,  Фото:Новосибирская госконсерватория
Конкурс проходил в Новосибирске

Солист бурятской оперы Жамсо Бамбагаев стал лауреатом международного конкурса вокалистов. Вокальное состязание прошло с 1 по 5 марта в Большом зале Новосибирской государственной консерватории. Участие приняли молодые вокалисты из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Ярославля, Уфы, Екатеринбурга, Омска, Северска, Новокузнецка, Прокопьевска, Кызыла, Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ, Новосибирска. Также приехали конкурсанты из новых регионов (Луганск, ЛНР) и иностранных участников из содружественных стран: Китая, Монголии, Казахстана и Беларуси.

По результатам первого, отборочного тура, состоявшегося по видеозаписям, на второй, очный тур было допущено 128 участников. Бурятию представили солисты Жамсо Бамбагаев и Мария Миронова, народная артистка России Дарима Линховоин в качестве концертмейстера.

Все участники прошли этапы прослушивания экспертным жюри. По результатам конкурса Жамсо Бамбагаев удостоен звания лауреата II степени.

- Жамсо Бамбагаев родился 17 января в селе Саяны Окинского района Республики Бурятия. В 2018 году окончил колледж искусств им. П.И. Чайковского. В настоящее время является ассистентом-стажёром в Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, победителем и лауреатом престижных вокальных конкурсов. Выступал на сцене Большого театра России, Государственного Кремлевского дворца, Колонного зала Дома союзов, Новосибирской государственной филармонии. Принимал участие в мастер-классах Елены Зарембы. С 2023 года работает в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета, - сообщили в пресс-службе театра.

Бурятия конкурс вокальное искусство консерватория опера театр

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Список сформирован на основании сведений, предоставленных муниципальными образованиями

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