Шеф-повара из разных регионов России попробовали продукцию производителей из местного сырья
21 предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности Бурятии, занимающихся переработкой сельскохозяйственного сырья и дикоросов презентовали свою продукцию шеф-поварам из разных регионов России. В Улан-Удэ прошла презентация бурятской местной продукции в рамках фестиваля гастрономического туризма «Гастрокэмп Бурятия» (6+).
По словам организаторов, этот проект направлен на продвижение туристского потенциала республики на общероссийский и международный туристский рынок. B этом году в фестивале участвуют 9 шеф-поваров из разных уголков страны: Нижнего Новгорода, Москвы, Забайкалья и других регионов. Их задача всего за два дня придумать уникальное меню из местных ингредиентов. Фестиваль проходит в Улан-Удэ с 5 по 11 марта.
- Предприятия пищевой промышленности Бурятии показали и рассказали о своих перспективных направлениях, которые могут привнести в меню ресторанов новые авторские блюда и существенно дополнить уже устоявшиеся позиции, - комментирует Людмила Селицкая, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Бурятии.
Пищевики Бурятии привезли макаронные изделия бурятской национальной кухни, замбаа, ремесленные сыры, продукцию из дикоросов и ягод (сиропы, травяные чаи, мука из черёмухи, джемы и др.), полуфабрикаты, пряники по уникальным рецептам, национальные бурятские кисломолочные напитки и многое другое.
- По итогам выставки и дегустации, рестораторы и шеф-повара составили список продуктов питания, которые будут участвовать в разработке новых рецептур «Меню Бурятии». Финалом мероприятия станет гала-ужин, где будут презентованы новые блюда, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ начали разработку меню для Бурятии
Общество, Фото:
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