Пилоты авиакомпании «Якутия» оригинально поздравили женщин с 8 марта

Они «нарисовали» в небе две восьмёрки

«Якутия» поздравила сразу всех женщин Якутска. В преддверии Международного женского дня самолёт авиакомпании в небе над городом «нарисовал» праздничные восьмёрки, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

В авиакомпании «Якутия» местному ИА ЯСИА объяснили, что цифры 8 пилоты нарисовали после технического облёта

- В преддверии Международного женского дня, после выполнения самостоятельного трудоёмкого периодического технического обслуживания воздушного судна Sukhoi Superjet 100 имени Василия Манчаары, был проведён запланированный технический облёт, - рассказала начальник отдела рекламы авиакомпании «Якутия» Елена Мельникова. - В процессе полёта экипаж воздушного судна выполнил необходимую программу облёта в пределах заданных параметров. Коллектив авиакомпании «Якутия» поздравляет всех женщин с наступающим праздником 8 Марта.

Необычные круги в форме цифры 8 появились над Якутском под вечер 7 марта.