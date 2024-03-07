Лазерное шоу в центре Улан-Удэ в честь 8 марта покажут на день раньше

Уже 7 марта в 20:00

Праздничное лазерное шоу на площади Советов в Улан-Удэ начнут показывать за день до Международного женского дня. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.

Он объяснил причину такого решения:

«Друзья! Как только выложил новость о лазерном шоу, ко мне начали поступать предложения от мужчин включить лазерное шоу и подсветку для наших женщин уже сегодня!»

Шутенков дал поручение комитету городского хозяйства администрации Улан-Удэ. В итоге уже 7 марта на площади Советов покажут красочное лазерное шоу в 20:00, 20:30, 21:00 и в 21:30.

«Подсветка будет освещать и телебашню, причём все 3 дня ( 7,8 и 9 марта), - отметил градоначальник.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее планировалось, что шоу будут показывать лишь 8 и 9 марта. Телевышку обещали подсветить только 8 марта с 20:00 до 22:00.