Им вручили цветы и подарки
В преддверии Международного женского дня росгвардейцы в Бурятии вручили цветы, поздравления и подарки матерям и супругам погибших коллег, а также женщинам-ветеранам службы, рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Сотрудники сил специального назначения поздравили жён и матерей погибших боевых товарищей, вручили цветы и подарки на праздничном мероприятии.
В Улан-Удэ руководство управления вневедомственной охраны посетило своих подопечных, вручив женщинам подарки и цветы.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Бичурскому району поздравили матерей погибших при исполнении воинского долга коллег – рядового Михаила Бурлакова и сержанта полиции Николая Авдеева.
Женщины поблагодарили росгвардейцев за внимание и заботу.
В Бурятии росгвардейцы поздравили женщин с 8 марта
Общество, Фото:
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