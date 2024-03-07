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В Бурятии росгвардейцы поздравили женщин с 8 марта

В Бурятии росгвардейцы поздравили женщин с 8 марта
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Им вручили цветы и подарки

В преддверии Международного женского дня росгвардейцы в Бурятии вручили цветы, поздравления и подарки матерям и супругам погибших коллег, а также женщинам-ветеранам службы, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Сотрудники сил специального назначения поздравили жён и матерей погибших боевых товарищей, вручили цветы и подарки на праздничном мероприятии.

В Улан-Удэ руководство управления вневедомственной охраны посетило своих подопечных, вручив женщинам подарки и цветы.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Бичурскому району поздравили матерей погибших при исполнении воинского долга коллег – рядового Михаила Бурлакова и сержанта полиции Николая Авдеева.

Женщины поблагодарили росгвардейцев за внимание и заботу. 
Росгвардия Международный женский день

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